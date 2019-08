Plysje-auto bedarret op 'e kop yn 'e sleat by De Jouwer

Twa plysje-aginten binne freedtenacht mei harren tsjinstauto yn in sleat bedarre by De Jouwer. Se rieden oer de Haulstersingel, doe't se in skerpe bocht te let seagen en net mear op 'e tiid remje koene. De plysjeauto kaam op 'e kop yn 'e sleat telâne.