Diskutabele strafskop: "Ik denk dat de scheidsrechter geïntimideerd is geraakt"

Benammen nei it skoft wie it ferskil grut, fynt De Jong. "It wie de twadde helte de jonges tsjin de mannen. It fisike ferskil foel my op. No hat De Graafschap ek in folwoeksen ploech, mar wy moatte echt folle better wurde."

Stappen meitsje

"We ha in frij lichte, nije ploech", leit De Jong út. "Allegear jonge jonges, dat wisten we. It is net dat we hjir net mei fierder kinne, mar we moatte stappen meitsje en dêr sille mei oan de slach."

Weromsjend op de wedstriid: "De earste helte wie wol ridlik. Doe wiene we aardich oan it fuotbaljen en kwa kânsen lykweardich", fertelt De Jong. "De twadde helte ha we neat kreëarre. Us sintrum spiele wol aardich goed, mar it middenfjild wie fierstente sacht. Sy moatte folle mear yn de duels komme."