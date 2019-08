SC Cambuur begjint seizoen mei ferlies by De Graafschap

Yn it oantreklike begjin fan de wedstriid wie De Graafschap al wat sterker, al krigen de Ljouwerters ek kânsen. Sa gie in kopbal fan oanfierder Erik Schouten mar krekt njonken de goal fan De Graafschap-doelman Hidde Jurjus. Mar de measte kânsen wiene foar de thúsklup. Daryl van Mieghem wie twa kear gefaarlik, twa kear koe Sonny Stevens in doelpunt foarkomme.

Op in hurd ôfstânsskot fan Mo Hamdaoui wie de doelman fan de Ljouwerters kânsleas, mar de Ljouwerters seagen de bal op de latte einigjen. Net folle letter barde itselde oan de oare kant: doe foarkaam de latte in fraaie goal fan Robin Maulun út in frije traap.

Goedkeape strafskop?

Yn de blessueretiid fan de earste helte wiisde skiedsrjochter Ingmar Oostrom nei de stip. Hy seach in oertreding fan Calvin Mac-Intosch op De Graafschap-spits Ralf Seuntjens. Youssef el Jebli skeat de strafskop binnen.

Al betiid yn de twadde helte fûn Robert Mühren foar Cambuur it doel. Hy stie lykwols bûtenspul op it stuit dat Mac-Intosch de bal joech, dus syn goal waard ôfkard. Krekt dêrnei wie it oan de oare kant fan it fjild wol raak. De ploech fan Henk de Jong oerlibbe earst noch in kolderike situaasje, mar úteinlik koe Jesse Schuurman dochs in skot ôffjurje. Dy waard oanrekke en foel fia Stevens slemilich binnen: 2-0.