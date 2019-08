Ald-kommissaris Hans Wiegel nei Frysk refalidaasjesintrum

Wiegel is yntusken alwer út it sikehûs, seit syn sekretaresse tsjin de krante. Yn in refalidaasjesintrum yn Fryslân sil er no fierder better wurde.

Neisten fan de VVD-pommerant sizze dat er goed oansprekber is, mar dat er somtiden de wurden net fine kin. De ferwachting is dat syn refalidaasje noch wol in skoft duorje sil.

Wiegel, dy't yn Aldegea wennet, wie fan 1982 ôf tolve jier lang kommissaris fan de Kening yn Fryslân. Hy krige de bynamme 'it orakel fan Fryslân'.