Fryslân Fêstlein: "It skûtsjesilen fielt as in famylje yn in famylje"

"Ik bin al jierren in siler", begjint Ruurd Vlieger syn ferhaal fol entûsjasme. "Fan myn 13e ôf bin ik op it wetter te finen. Ik hâld gewoan fan die gesellichheid, de striid en it gefoel fan de frijheid. Want dat bringt it skûtsjesilen allegearre mei him mei."

Ruurd wol syn passy dan ek graach mei syn bern diele. "No't wy sels bern hawwe, wol ik dit gefoel graach oerbringe. Al sûnt de bern lyts binne, nimme wy se mei. Us passy foar it silen giet echt fan generaasje op generaasje."

De foto

"Op de foto sjochst myn man mei ús twa bern, op de kade fan De Lemmer", fertelt Annalies grutsk. "We binne in echte sylfamylje en it hele jier stiet yn it ramt fan it skûtsjesilen." Se pakke dan ek út. "We hiere in boat en dan folgje we se twa wiken lang. We binne in hechte groep dan en dat fyn ik sa moai. Sommige minsken sjochst in jier net en yn dizze tiid binne se dyn famylje."