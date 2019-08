Omrop TIP: sneon de earste ôflevering fan it Cambuur Sjoernaal

Op sneons of op oare dagen

Omdat Cambuur meastentiids op de freedtejûn spilet, sil it Cambuur Sjoernaal faak op sneons te sjen wêze nei de útstjoering fan it nijsprogramma Fryslân Hjoed. As Cambuur op in oare dei fan de wike spilet, is it Cambuur Sjoernaal de deis dêrnei te sjen by Omrop Fryslân.