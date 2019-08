Douwe Visser: "We ha ferskriklik foarsichtich dien"

Grou begûn mei in foarsprong fan 3,1 op It Hearrenfean oan de lêste race. De start fan Visser en syn bemanning wie noch goed: "We kamen as tredde om de boppeste boei. Ik tocht: dit sjocht der goed út. Mar it begûn hurder te waaien en dêr wiene we net klear foar."

It Hearrenfean en De Lemmer giene Grou foarby en Visser moast derfoar soargje dat it ferskil net grutter as trije skûtsjes waard. "Se sieten flakby. Der siet ientsje tusken It Hearrenfean en ús. Drachten kaam ticht by ús, doe wiene it der hast twa."