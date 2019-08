Lemster wol karmerk foar parkearbedriuwen Schiphol nei skea oan eigen auto

Neffens RTL Nieuws is Oostdijk sels slachtoffer fan ien fan de parkearbedriuwen by Schiphol. Doe't er nei tsien dagen Italië weromkaam, krige er syn auto skansearre werom. Der sieten krassen op it dak, omdat der ferkeard gebrûk makke wie fan in waskstrjitte.

Oostdijk koe op bylden fan syn dashcam sjen dat der mei de auto troch read riden wie, stoeprânen rekke wiene mei syn felgen en dat der ferkeard oplutsen waard, sadat syn koppelingsplaten kapot rekken.