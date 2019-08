Earste wedstriid IFKS giet net troch om hurde wyn

De wedstriid soe op de Iselmar wêze, by Hylpen. Der wurdt hurde wyn ferwachte, en dat soarget op de Iselmar foar hege weagen.

Foar snein wurdt ek in soad wyn foarsein. Dan soe der syld wurde op it Iselmar by Starum, mar de IFKS wol dy wedstriid ferpleatse nei De Fluezen. Dêr binne dan minder weagen. It hinget fan de wyn ôf oft de wedstriid dan wol of net trochgean kin.