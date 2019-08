Topfavoryt Grou foar tredde kear op rige kampioen yn SKS

Neffens skipper Jappie Visser fan Snits wie it syn eigen skuld. "We seagen fan tefoaren al dat we te betiid wiene. Doe woene we ús sa hurd mooglik út de fuotten meitsje en dêrtroch hinderen we Grou by de start."

"Ik sei: 'Gean der mar achterdel, dan kinne jim fierder farre', mar dat slagge krekt net, en doe rekke er krekt mei de opstekker ús helmhout. Foute boel."

Foar Snits is it in seizoen fan alles krekt net. "Dat hindert neat", seit Visser. "Hjir learing út lûke, en takom jier mar wer sjen."