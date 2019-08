Jansen: “Heb zo’n zin om Chiddy hier te zien spelen”

Hearrenfean sil noch op syk nei in middenfjilder, in fleugeloanfaller en in spits. "En we moeten rekening houden met de ontwikkeling van onze eigen spelers." Hamdi Akujobi foel snein yn bygelyks. "Zo'n jongen kan ook doorgroeien en dan heb je helemaal geen aankoop meer nodig."

Ricardo van Rhijn sit wol wer by de seleksje, mar sil noch net yn de basis begjinne. Hy moat noch wedstriidfit wurde, al is Jansen bot te sprekken oer Van Rhijn. "Hij heeft sinds mei niet meer gespeeld, maar is wel fit. Afgetraind. Maar dat is nog wat anders dan wedstrijdfit. Dus hij zal eerst zijn minuten moeten maken bij de beloften."

As der blessueren binne, komt Van Rhijn wol al rapper yn oanmerking foar spylminuten.

Warner Hahn op syn plak yn Fryslân

Warner Hahn is yntusken begûn oan syn tredde seizoen by Hearrenfean. "Ik heb wel het gevoel dat ik fitter ben. Heb vorig jaar geen vakantie gehad. Toen wilde ik er meteen staan. Maar ik geloof wel dat het me nu goed gedaan heeft."