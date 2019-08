Sportminister sneon te gast by Frysk kampioenskip fierljeppen

FK fierljeppen live by Omrop Fryslân

Op sneon 10 augustus is it Frysk kampioenskip fierljeppen fan 13.30 oere ôf live te sjen by Omrop Fryslân op telefyzje. De presintaasje leit dy dei yn hannen fan Gerrit de Boer. It kommentaar komt fan Freark Wijma en Bart Helmholt skoot by beide oan as analist en ko-kommentator. Foar de minsken dy't de finale nochris weromsjen wolle, is der ek goed nijs: op snein 11 augustus is dat fan 9.00 oere ôf te sjen op de stjoerder.