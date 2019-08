LIVE: Sa wurdt Grou kampioen fan de SKS

It skûtsje fan Grou hat de bêste útgongsposysje. De Grousters binne koprinner yn it klassemint, mei in foarsprong fan 3,1 punten op Hearrenfean. De Lemmer is tredde, 2,9 punten achter Hearrenfean. As Grou winne soe, soe it de tredde kear op rige wêze. Foarich jier wûn Grou nei in sinderjend spannend slotakkoard op de Snitser Mar.

Waarman Piet Paulusma ferwachtet in stevige wyn, fan wynkrêft fjouwer mei útsjitters fan krêft seis. Letter op de dei soe de wyn ôfnimme. De organisaasje wol dêr leaver net op wachtsje, seit wedstriidlieder Wouter Huisman.

"We hâlde it skerp yn de gaten, mar as we sile kinne, dan moatte we sile. As it neffens de ôfspraken kin, dan geane we gewoan los."

De kommisje hat keazen foar in sânglês. Dat is in baan mei twa krúsrakken, en de skûtsjes hoege net te gybjen.