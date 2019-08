Kuorballer Erwin Zwart sjocht foarút op de WK-finale

It fergiet Zwart prima yn Súd-Afrika. "It is fansels hiel oars, want it kuorbal libbet hjir minder. Mar we fermeitsje ús hjir wol." Neffens him is it WK yn Nederlân en België in wrâld fan ferskil yn ferliking mei dat yn Súd-Afrika. "Kwa publyk en sfear is it wol wat minder." Wat útslaggen oanbelanget, sil der neffens Zwart lykwols neat feroarje.

Moaiste wedstriid fan it toernoai

It hie net in soad skeeld of Oranje hie Taiwan troffen yn de finale. Nederlân moat it yn de finale no dus opnimme tsjin België. De ôfrûne seis WK's slagge Oranje deryn om te winnen fan it buorlân. Soe dat dizze kear ek it gefal wêze? "It wie net te ferwachtsjen dat it België wurde soe, want Taiwan hie de lêste kear fan België wûn en België die it by it EK hiel min. Harren wedstriid tongersdei wie hiel moai om te sjen. It is foar ús de moaiste wedstriid fan it toernoai en dêr hawwe we in soad sin oan."

Dochs wol in útdaging

Nederlân en België binne oppermachtich en de lannen binne oan elkoar wage. Neffens Zwart sit der dochs noch wol útdaging yn. "Guon wedstriden binne maklik, mar it is noch wol in útdaging om hjir te stean. Je hearre by de bêste acht mannen fan Nederlân, dat is al in hiele eare. Benammen it trajekt deroan foarôf en it hjir wêzen mei de groep is moai."