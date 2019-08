Pealtsjes op tsjerkhôf Wetsens bliuwe foarearst stean

Neffens tsjerkerintmaster Arjen Wijnsma fan de PKN Dokkum - Ealsum - Wetsens is it noch net definityf dat de pealtsjes stean bliuwe. "We hebben volgende week weer een vergadering, dan zullen we het erover hebben. Maar ze staan er wel met een bepaald doel en dat moet wel haalbaar zijn."

De lytse swarte pealtsjes mei wite sifers steane der lykwols net foar neat. Se markearje de grêven op it tsjerkhôf. "Vooral als er iemand begraven moet worden, is het belangrijk om te weten waar dat precies moet gebeuren. Dat wordt gedaan door vrijwilligers en zij zijn verantwoordelijk. Als ze dat allemaal moeten opmeten, bestaat de kans dat het een keer fout gaat. Daarom hebben we besloten de graven te markeren."

Kennis oerdrage

No is der ien man dy't al jierren op it tsjerkhôf wurket en presys wit wêr't alle grêven krekt lizze. Mar neffens Wijnsma wurdt dy man ek al wat âlder en sil syn kennis goed oerdroegen wurde moatte. It meitsjen fan in plattegrûn soe net dúdlik genôch wêze. "Je kunt er altijd nog een meter naast zitten. Die paaltjes maken het een stuk gemakkelijker."