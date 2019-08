Slotwedstriid beslist kampioenskip SKS: Trije senario's mei trije kânshawwers

Grou

Grou hat de oerwinning yn eigen hannen. As de Grousters by de earste trije einigje, binne se kampioen, want mei in tredde plak komt Grou op 32,7 punten. Dat is minder as It Hearrenfean, dat no mei 32,8 op it twadde plak stiet.

Hearrenfean

As Grou fjirde wurdt op de Snitser Mar en It Hearrenfean earste, dan komme se beide op 33,7 punten. Dan is it skûtsje dat de lêste wedstriid it bêste sylde, kampioen. Yn dit gefal soe dat Hearrenfean wêze.

It Hearrenfean wint ek as se fjouwer plakken (of mear) foar Grou einigje. As Hearrenfean twadde wurdt, mei Grou dus net by de bêste fiif sitte. En De Lemmer mei net mear as twa plakken foar Hearrenfean einigje.

De Lemmer

De Lemmer wint as se trije of mear plakke foar Hearrenfean einigje, en seis (of mear) foar Grou. Dan moat De Lemmer dus (bygelyks) twadde wurde, Hearrenfean fiifde, en Grou achtste. Yn dit foarbyld soe De Lemmer 37,7 punten krije, Hearrenfean 37,8, en Grou 37,7. Ek hjir jildt dan dat it skûtsje dat de lêste wedstriid it bêste sylde, kampioen wurdt.