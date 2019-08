Guon sneltsjinsten fan Rederij Doeksen sille sneon net farre fanwegen de ferwachte stoarm. Dat hat de rederij bekend makke. It giet om de tsjinst fan 14.20 oere fan Harns nei Flylân ta en de rit fan it eilân wer werom nei it fêstelân om 15.20 oere. De sneltsjinst fan en nei Skylge sil sneon wol gewoan neffens tsjinstregeling farre.