Sylried bepaalt: Huzum ferliest heger berop en is kânsleas yn klassemint SKS

De sylried fan de SKS hat it heger berop fan it skûtsje fan Huzum net takend. Huzum hie it berop ynsteld nei in útspraak fan de sjuery, dy't nei de wedstriid by Wâldsein oardielde dat Huzum it skûtsje fan Langwar romte jaan moatten hie nei in falske start.

Op de bylden fan de start is te sjen dat de fok fan Langwar klapperet by it útwiken foar Huzum.