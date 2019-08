Man sjocht te djip yn it gleske en byt persoan yn 'e earm

In oare besiker, it 36-jierrige slachtoffer, frege him op 'e nij om fuort te gean. De dronken man biet de feestgonger dêrop yn 'e earm. It slachtoffer hat oanjefte dien en moast him behannelje litte.

De 49-jierrige man is oanhâlden. Op it plysjeburo moast er in blaastest dwaan. Dêrút die bliken dat er fiersten tefolle alkohol op hie.