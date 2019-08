Partners fan F-16-piloaten yntimidearre troch 'Russen'

Partners fan Nederlânske jachtfleaners dy't aktyf wiene by it bewekjen fan it Baltyske loftrom binne thús lestich fallen. Se krigen meardere kearen ûnoangename telefoantsjes fan minsken mei in Russysk aksint, dy't ûnder oare fregen oft harren manlju net better fuortgean koene. Dat skriuwt De Telegraaf. Ek jachtfleaners fan de Ljouwerter fleanbasis wiene belutsen by de bewekkingsaksje.