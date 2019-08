FIDEO: Skûtsje Akkrum betichte fan yntimidaasje fanwegen protestflagge

De protestflagge fan Akkrum hong tongersdei lang as in swurd fan Damokles oer it skûtsje fan Grou. Twa manlju fan it Akkrumer skûtsje tochten dat Grou de tonne rekke hie. Skipper Pieter Meeter hie it sels net sjoen, mar hong wol de protestflagge: "We kunnen ze wel even gek maken, want ze worden op deze manier fluitend kampioen."