MS-medicijn toch vergoed, patiënten blij: "Door dit medicijn kan ik lopen"

Leppink is 100% afgekeurd en hij kan geen echt werk meer doen. "Ik heb last van heel veel dingen, zoals mijn cognitie", zegt hij. "Het Fries lukt me ook niet meer zo goed, daarom doe ik nu alles in het Nederlands." Fampyra hielp hem wel. Toen hij het medicijn in 2016 kreeg, hoefde hij geen rolstoel meer te gebruiken. "Daardoor kan ik nu ook lopen."

Nadat Fampyra anderhalf jaar geleden uit de basisverzekering werd gehaald, was Leppink een van de mensen die actie heeft gevoerd om het terug te krijgen. "Nu hebben we eindelijk het goede nieuws gekregen dat het advies van het Zorginstituut aan de minister positief is voor een vergoeding."