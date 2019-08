MS-medisyn dochs fergoede, pasjinten bliid: "Door dit medicijn kan ik lopen"

Leppink is 100% ôfkard en hy kin gjin echt wurk mear dwaan. "Ik heb last van heel veel dingen, zoals mijn cognitie", seit er. "Het Fries lukt me ook niet meer zo goed, daarom doe ik nu alles in het Nederlands." Fampyra holp him wol. Doe't er it medisyn yn 2016 krige, hoegde er gjin rolstoel mear te brûken. "Daardoor kan ik nu ook lopen."

Nei't Fampyra oardel jier lyn út de basisfersekering helle waard, wie Leppink ien fan de minsken dy't aksje fierd hat om it werom te krijen. "Nu hebben we eindelijk het goede nieuws gekregen dat het advies van het Zorginstituut aan de minister positief is voor een vergoeding."