Simmeraksje soarch: kantoarmeiwurkers helpe bewenners

By Skilhiem yn Stiens stiet de iiskarre foar de doar. Bewenners stean deromhinne. Hendrik Hiddema fynt it moai, seit er. En by Parkhove yn Ljouwert is de ICT-ôfdieling drok dwaande yn de tún. "Wy meie alle trije graach túnkje", fertelt ICT'er Edwin Doornenbos. "Wy beseffe ek wol dat de soarchmeiwurkers dêr it net oan tiid hawwe om yn de tún fanwege de grutte tiidsdruk."