Nederlân wint fan Sina op WK kuorbal en treft België yn finale

Sneon stiet de 'klassike' kuorbalfinale tsjin België op it programma. It hie net folle skeeld of Nederlân hie tsjin Taiwan moatten. Nei de reguliere tiid stie it 19-19 by België - Taiwan. Pas yn de ferlinging wûnen de Belgen mei in 'golden goal'.

Nederlân is yn totaal njoggen kear wrâldkampioen wurden, België ien kear. Dit is it alfde WK.