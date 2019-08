Noch ien race om it SKS-kampioenskip: de ferwachtingen fan de top-trije

De Lemmer wie koprinner, mar sakket troch it minne resultaat fan tongersdei werom nei it tredde plak. "It wie in minne dei", sei skipper Albert Visser. "We kamen noch wol ridlik út de start, mar foar de wyn gong it mis. Op in gegeven momint leine we tolfde neffens my. Dan moatte je ynhelje, mar se geane allegear sa hurd."

De kâns op it kampioenskip wurdt wol in stik lytser foar De Lemmer. "Mar it kin altyd noch, dus je moatte noait opjaan. We moatte lekker ûntspannen dy wedstriid yn en sjen dat we by de earsten komme. Dêrnei mar sjen hoe't Grou en It Hearrenfean it dogge. We moatte yn alle gefallen op it poadium bliuwe."