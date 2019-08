Bemanningslid Grou Anne Tjerkstra (73): "Ik bin noch sa fûl as tou"

Tjerkstra is al sa'n sechstich jier belutsen by it skûtsjesilen. Hy hat skipper west op Langwar en De Jouwer. No't er bemanningslid is fan Grou, hat er in frije rol oan board. "Ik sit om de mêst hinne en advisearje in bytsje", fertelt er.

Syn meast yndrukwekkende rol is as er de mêst yn moat. "Dat doch ik as der wat oan de stroppen barre moat. Yn it foar doch ik dat ek, dêrom wit ik presys hoe't dy knopen lizze."