"As de pols út de polshâlder waait, giet FK fierljeppen net troch"

De grutste tsjinstanner is rein, fertelt Anna Martha van der Mei, foarsitter fan de fierljepklup yn Winsum en ferantwurdlik foar de organisaasje fan it FK. It is noch wat te betiid om foar sneon no al te sizen oft it wol of net trochgiet. Wy sjogger der moarn wer nei en oerlizze dan ek mei de technyske kommisje en feriening.

By rein net springe

As it reint, kin der net sprongen wurde. Dêr binne regels foar. De wedstriid wurdt stillein. Dat mei op syn heechst in oere duorje. Dêrnei wurdt de wedstriid op in oare dei ynhelle. Yn dit gefal soe no snein ideaal wêze, mar dan moat it waar wol meiwierje.

As de pols út de hâlder waait...

Foar hurde wyn hawwe wy as stelregel: as de pols út de polshâlder waait, springe wy net. Dat der gjin fêste regels foar wyn binne, komt omdat it foar elke skâns wer oars is. Sa stiet yn Winsum in tribune súdwestlik fan de springskâns. Dus as de wyn súdwestlik is, wurdt er keard troch dy tribune. Mar as de wyn krêft 8, 9 of 10 is, dan tinkt Van der Mei net dat de wedstriid trochgiet. De kâns bestiet ek dat se wol begjinne, dat de wedstiid stillein wurdt en letter of op in oare dei ôfmakke wurdt. As it mar feilich is, seit Van der Mei. Wy oerlizze moarn wer en meitsje dan bekend wat it wurdt, ûnder oare yn it Fierljepkafee op Omrop Fryslân radio.