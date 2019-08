Grou wint alwer op De Lemmer en nimt kopposysje yn klassemint oer

Efter Grou en Akkrum wie in grutte striid. Skipper Sytze Brouwer fan It Hearrenfean like de skea yn it klassemint te beheinen, dy't se earder dizze wedstriid oprûn hiene. Earst passearren se Huzum, doe d'Heale Moanne en dêrnei ek nochris Earnewâld. Uteinlik foel It Hearrenfean dochs wer wat werom. Se kamen as fyfde oer de finish.

"Je kinne better wat foaroan begjinne", sei Brouwer nei ôfrin. "It wie op sich wol in goede wedstriid fan ús, mar we hiene leaver wat foaryn sitten. We ha striden foar wat we wurdich wiene." It bart de lêste dagen wol faker dat It Hearrenfean in ynhelslach meitsje moat. "De lêste twa dagen wol. We hiene hjoed ek wat pech by de start. Súdwesthoeke docht mar wat." Dêrom hie It Hearrenfean even de protestflagge tsjin Súdwesthoeke, mar dêr setten se net mei troch. "Sy hiene ek wat arguminten."

Mei noch ien race te gean hat It Hearrenfean in efterstân fan 3,1 punten op koprinner Grou. "We tochten dat it mear wie. Der kin noch fan alles gebeure, we kinne der fierder noch net al te folle fan sizze."

De Lemmer: minne dei

Sa'n grutte ynhelslach koe Albert Visser fan De Lemmer net meitsje: sy einigen as achtste. "It wie in minne dei", sei Albert Visser. "We kamen noch wol ridlik út de start, mar foar de wyn gong it mis. Op in gegeven momint leine we tolfde neffens my. Dan moatte je ynhelje, mar se geane allegear sa hurd."

De kâns op it kampioenskip wurdt wol in stik lytser foar De Lemmer. "Mar it kin altyd noch, dus je moatte noait opjaan. We moatte lekker ûntspannen dy wedstriid yn en sjen dat we by de earsten komme. Dêrnei mar sjen hoe't Grou en It Hearrenfean it dogge. We moatte yn alle gefallen op it poadium bliuwe."