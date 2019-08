Miljeufederaasje yn ferset tsjin sinnepark Easterwâlde

Mear wjerstân

Dit hat de federaasje al meardere kearen dúdlik besocht te meitsjen oan de gemeente, mar dêr is oant no ta net nei lústere. Se binne benaud dat der yn de takomst mear fan dit soarte plannen komme, sûnder rekkening te hâlden mei it lânskip. En dat dit wjêrstân en úteinlik in fertraging opsmyt foar it opwekken fan duorseme enerzjy.

Ein ferline jier ha bewenners ek krityk utere op de plannen.

De Vries; "We hebben dat gezien bij de windmolen parken, daar zag je dezelfde ontwikkeling. Er werden windmolens lukraak ergens neergezet. Er is steeds meer weerstand tegen ontstaan en nu is het zelfs zo dat er bijna geen enkele windmolen op land neergezet kan gaan worden," Mei dit berop tsjin it sinnepark wolle se besykje dit foar te kommen.