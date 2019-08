Cambuurtrainer Henk de Jong begjint kompetysje freedtejûn mei bysûndere wedstriid

"Foar my is it wol spesjaal, ja. Foar de spilers net. Foar de spilers is it in gewoane wedstriid," seit De Jong. "Mar ik haw der nocht oan. Nei goed seis wiken tarieding is it goed dat wy no úteinsette." Cambuur docht dat mei in seleksje dy't de ôfrûne moannen in flinke ympuls krigen hat, mar it liket derop dat der noch wol wat bykomme sil. De Jong: "Wy sjogge noch hieltyd om ús hinne. Mar ik bin no al hiel bliid mei de groep dy't ik haw."