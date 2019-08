De twadde syldei op De Lemmer kin soargje foar in flinke ferskowing yn de top 3 fan it SKS klassemint. Mei noch twa wedstriden te gean is it tige spannend. Op dit stuit stiet it Lemster skûtsje boppeoan mei 27.7 punten, folge troch It Hearrenfean mei 27.8 punten.

Yn de livestream hjirûnder is de SKS wedstriid op de Lemmer te sjen: