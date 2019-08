Wa ljept it fierst op it FK? Foarútsjen yn it Fierljep Kafee

Sintraal tema yn it kafee is it FK fierljeppen fan 1979. Dat jier waard Rindert Rosier kampioen by de senioaren, junior Catharinus Hoekstra wûn de sulveren pols. Ek beprate Gerrit en Bart de rentree fan fierljeptoppers Marrit van der Wal, Anna-Jet Leyenaar en it seizoen fan Sigrid Bokma.

De tredde helte

Fansels wurdt der ek wer foarútsjoen op it Frysk kampioenskip mei saakkundigen. Wa binne de kânshawwers en wat binne de ferwachtingen? En as de winners bekend binne, streamt de boppeseal fan herbech De Trijesprong yn Winsum fol foar 'de tredde helte'. Wat kinne de gasten oer dy feesten fertelle?

Fierljepmuseum

Dêrnjonken komt Hannes Scherjon oan it wurd oer syn fierljepmuseum dat dit jier iepengien is yn Noardburgum. Sportferslachjouwer Roelof de Vries docht dit jier foar it earst de kollum fan it Fierljep Kafee en 'The Lucky Daltons' soargje foar de muzikale stipe foar it programma.