Ludike maispoppen yn De Tike litte gedichten sjen oan Smellingerlân

Alle njoggen mantsjes hawwe in grutte maiskolf fan 2,5 meter by harren. Dêr stiet in gedicht op. Oant it momint fan hakseljen bliuwe de poppen mei harren 'maismissen' stean.

Poëzy op ûnferwachtse plakken

Tongersdei binnen de maispoppen presintearre troch Andries de Jong en wethâlder Piet de Ruiter fan Smellingerlân. De Jong wie fan 2017 oant 2019 gemeentedichter en hy sjocht it as syn missy om mear poëzy sichtber te meitsjen yn de gemeente. Dat die er al earder op ûnferwachtse plakken, lykas by it swimbad fan Drachten, ûnder in brêge en by fuotbalklup VV Drachten.

Neffens De Jong hat De Tike in minne tiid no't de basisskoalle tichtgiet en hy sjocht graach dat syn projekt wer wat fleurichheid yn it doarp bringt.