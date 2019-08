Poëzyrûte by Noarwâlde toant foarbygongers 'Himelske Loften'

Sûnt tongersdei binne der yn en om Noardwâlde acht buorden te finen mei gedichten, sy meitsje diel út fan in poëzyrûte: 'Hemelse Luchten van Noordwolde.' De ferskes binne skreaun troch Cato Donker, dy't fan no ôf keunstner is. Donker hat in skoft siik west. Doe't sy better waard en wer nei bûten koe om yn de sinne te lizzen, waard sy lokkich fan de loften boppe har yn Noardwâlde. It brocht har op it idee in bondel mei 25 gedichten te meitsjen. Sy socht kontakt mei de gemeente, en dy brocht har mei it saneamde project KOEK by talintmakelder Jan de Vries. Hy kaam mei it idee om te eksposearjen.