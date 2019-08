Natuermerk Bûtenpost tsjin bio-yndustry: "Minsken binne der wol klear mei"

Gerben de Haan is koördinator fan De Kruidhof, hy hâld him dwaande mei de natuermerk. Neffens him is der in soad ynteresse foar duorsumens. "Minsken binne hieltyd mear bewust fan wat sy ite en drinke, dêr slút de merk op De Kruidhof moai op oan. Op sa'n dei is it tige drok en it tal besikers rint al jierren omheech. Dus wy kinne merke dat minsken der ferlet fan hawwe."

Op de merk wurden bygelyks produkten fan eigen túnen en hofkes ferkocht. Ek wie der in natuerlike kapsalon, dy't planten en krûden brûkt.

Back to basic

Om oan dy fraach te foldwaan, jout De Kruidhof ûnder oare workshops, bygelyks 'Koken zonder pakjes en zakjes.' "Minsken binne dêr wol in bytsje klear mei. Sy ite guod wêrfan sy eins net witte wat der yn sit. It is somtiden wol hiel lekker, mar wat krije je binnen? Men wol wer in bytsje 'back to basic,' witte wat men it en wêr't it weikomt."

Yn 2018 wie De Kruidhof it plak fan it projekt 'Silence of the Bees.' Besikers waarden bewust makke fan it belang fan bijen en oare ynsekten. "Ferline jier wie it besikerssintrum foar it earst iepen. Doe hiene wy in topjier, it liket derop dat wy deselde kant wer op gean," seit De Haan. "Minsken komme mei fragen oer it ynrjochtsen fan in tún foar bijen en flinters."