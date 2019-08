It is yn Nederlân it heechste wat je berikke kinne: nasjonaal kampioen wurde. It is ek de dream fan Derk-Jan Mekkes fan Doezum. Mei de hynders Belmondo en Bentley VDL besiket Mekkes foar it earst Nederlânsk kampioen twaspan foar túchhynders te wurden. Dat bart op it konkoers hippyk yn Bûtenpost, op fiiftjin kilometer fan syn wenplak Doezum. Mar, slagget Mekkes deryn?