Thewis Hobma toant FK-foarm mei winst by de Fryslân Cup

De earste twa sprongen fan de Fryslân Cup wienen noch net hiel denderjend, mar yn de tredde sprong kaam hy wol oer de 20 meter. Yn de fjirde finalesprong kaam Hobma noch ticht yn de buurt fan syn 20. 58 meter, mar de lêste sprong wie mei 20.22 krekt te koart. Hobma hie de winnende sprong al sprongen. Nard Brandsma kaam ek noch yn de buert fan de ôfstân fan Hobma, mei 20.48. Tredde waard Bobby Zwaagman mei in sprong fan 19.16 meter.

Van der Wal wint by de froulju

By de froulju sprong Marrit van der Wal de fierste ôfstân. Sy notearre 15.72 meter. Van der Wal is topfavoryt by de froulju foar it Frysk kampioenskip. Se sprong in pear wike ferlyn noch in wrâldrekôr. Twadde waard Sigrid Bokma fan Hylpen (14.89) en it brûns wie foar Anneke Broersma (14.49).

By de jongens mocht Rutger Haanstra it heechste poadium op stappe. Hy sprong mei 17.93 meter folle fierder as de nûmer twa Peter Faber (16.31) en de nûmer trije Bouwe Westert (15.93).

Pytrik Westra fan Burgum wûn by de famkes mei 14.58. Femke Rispens sprong hast like fier, mar bleau stean op 14.43. Tirza Boschma fan Drylts kompletearret it trio, mei in ôfstân fan 13.25 meter.