Mear briedende leppelbekken op It Amelân: in kwart mear as ferline jier

It Amelân is en bliuwt in wichtich eilân foar de leppelbek. It tal briedende fûgels dêr is dit jier wer tanaam, seit Richard Kiewiet fan It Fryske Gea. Der hawwe 232 spantsjes leppelbekken bret op It eilân. Dat is sa'n 25 prosint mear as ferline jier.