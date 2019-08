Parasjutespringer ferstoarn oan ferwûnings oprûn op It Amelân

De man die ferline wike freed mei oan in parasjute-evenemint op It Amelân, doe't er by syn sprong troch noch ûnbekende reden hurd op de grûn delkaam.

De plysje docht ûndersyk nei de krekte tadracht fan it ûngelok. Dat wie by Ameland Boogie, in springevenemint op it strân by Ballum. It evenemint is nei it ûngelok stillein.