FIDEO: De Jouwer fynt stik fan Huzumer roer yn Iselmar by De Lemmer

It roer fan Huzum rekke skansearre by in oanfarring mei Snits. It wie in fjildslach op De Lemmer.

De bemanning fan it Jouster skûtsje siet der útpoept by, nei ôfrin fan de wedstriid. Neffens skipper Rinus de Jong dan de Jouwer wie swier. "Dit hie neat mei wedstriidsilen te krijen. we ha twa oeren wrotten om it skip oerein te hâlden."

Ald-skipper Douwe Visser fan Snits begrypt dat wol. "Je moatte fantefoaren kieze hoe't je it seil derop sette. As je dat net goed dogge, dan moatte je je dea wurkje. En as je goed kieze, dan binne je hielendal net wurch. Dan sile je by de earste fiif, en dan tinke je dat se seure, achteryn."