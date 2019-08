Berltsum stie op in stuit op it punt om fiif earsten te pakken, mar Winsum wist werom te kommen. "We moasten op gong komme, foaral ik", joech De Haan ta. "Mar doe't it ienkear begûn te rinnen, wiene wy samar wer by. Gewoan deryn leauwe. Hjoed wiene wy better as Berltsum, better as elkenien."

"Altyd leauwen bliuwe"

Hessel Postma, maat fan De Haan, hie triennen fan gelok en koe de wurden earst net fine. "Dit is net normaal. We stiene 4-0 efter yn de finale, man! Echt net normaal. We stiene 4-0 en 6-0 achter. Miskien ha we in bytsje mazzel hân, mar we keatse it dêrnei gewoan goed út. We tochten punt foar punt. Altyd leauwen bliuwe."

Postma realisearre him dat er mei syn maten foar in primeur soarge, troch foar it earst de Freule foar syn doarp te winnen. "Der hat noch noait sa'n goede keatser yn Winsum", grapjage er.