Fjirtjinjierrige Friezinne wint twadde priis op Grutte Priis Bûtenpost

Jorinde is in grut talint. Se waard in pear wike lyn al Europeesk kampioen mei it Nederlânske team fan jonge riders yn de leeftydsgroep 12 oant 14 jier. Yn it yndividuele klassemint pakte se in knap fiifde plak.

It tredde en fjirde plak yn Bûtenpost wie foar Marriët Smit Hoekstra fan Mildam en Trienke Alma fan Kollumersweach.

Jorinde is de dochter fan amazône Hester Klompmaker en Tiemen Dolfijn, foarsitter fan it Concours Hippique yn Bûtenpost.