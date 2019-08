Winsum wint na spectaculaire finale tegen Berltsum voor het eerst de Freule

Druiven zuur

Voor Berltsum zijn de druiven zuur. Zij begonnen de dag met een eenvoudige overwinning op Engelum. 5-0 6-6. Daarna troffen zij direct Kimswerd, die beschouwd werden als een van de outsiders. Toch wonnen de Berltsumers zonder al te grote problemen. %-2 6-6.

Met diezelfde cijfers won Berltsum op de derde lijst van het sterke Jellum-Beers. Die wedstrijd was spannender dan de uitslag deed vermoeden. Veel eersten gingen tot 6-6, maar die bordjes gingen allemaal naar Berltsum met name door goed opslaan van Thomas Dijkstra. Hij had de voor-best-opslag ook overgenomen.

Daarna trof Berltsum Sint Jacobiparochie om een plaats in de finale, want de winnaar van die wedstrijd had in de halve finale een staand nummer. Sint Jacobiparochie had eerder op de dag nog voor een verrassing gezorgd door Dronrijp uit te schakelen, maar dat konden zij tegen Berltsum niet herhalen.