Winsum wint nei spektakulêre finale tsjin Berltsum foar it earst de Freule

De earste fjouwer buordsjes fan de finale wiene foar Berltsum. Op 6-4 sloech Hessel Postma de bal kwea, mei de wyn mei. Berltsum sette de sterke start troch, want op 6-2 yn it twadde earst gie de bal op 'e nij kwea oan deselde kant fan it fjild: in skjin spul foar Berltsum.

Benammen Thomas Dijkstra spile sterk foar de Berltsumers. Op 6-4 yn it tredde earst retoernearre er de bal goed en dêrmei besoarge er syn partoer it tredde buordsje. Dêrnei helle er hast hielendal yn syn ientsje wer in earst binnen: 4-0.

Earste buordsje Winsum

Winsum wie yn it fyfde earst hurd op wei nei it earste buordsje. It waard noch spannend, mar op 6-6 gie de bal út oan de Berltsumer kant, wêrtroch't Winsum werom kaam ta 4-1. Dat wie it begjin fan in geweldige comeback. Mei in boppeslach fan Gosse de Haan waard it 4-2.