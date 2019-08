Foar in soad fuotbalferieningen begjint it nije seizoen alwer hast. Dêrfoar binne de klups faak de hiele simmer dwaande om de gersmatte goed ta te rieden. By Trinitas yn Elslo hat dat wurk lykwols allegear foar neat west, want dêr binne allegear gatten ûntstien op de fjilden troch dassen op syk nei fretten. Lammert Gorter fan Trinitas set mei frijwilligers skriktried om de fjilden hinne.