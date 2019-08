Fryslân Fêstlein: "Wy mochten foar ús fakânsje gewoan net de Fryske grins oer"

Útlit derûnderwei

De fakânsje fan de famylje Krijgsman hie in horrorstart. "We wiene by de grins fan Fryslân en doe gong alles ferkeard, sa kinst it wol stelle", fertelt Marijke fol ûnleauwe. "We rieden op de sneldyk en hearden ynienen in tikjend lûd. Bliek dus dat de útlit ûnder de camper fuortfallen wie," wiist se oan. "Hy lei hielendal op 'e dyk."

Rêding op 'e camping

Se rekke wol efkes yn panyk. "Ik ha myn 2 bern, Mara en Melissa, ek yn 'e camper. We binne doe foarsichtich trochriden nei de camping sels yn Lauwerseach. Dêr wie gelokkich ien dy't ús helpe koe. Dy hat de útlit mei spanbannen oan inoar set en hawwe wy in ôfspraak makke by de garaazje."