Grou wint fjildslach by De Lemmer, Huzum torpedearret rûnfeartboaten

De top fan it klassemint stiet deun by mekoar. De Lemmer hat 27,7 punten, Hearrenfean 27,8, en Grou 28,8. Dêrmei steane de Grousters op in tredde plak. "Dan hiene we yn de oare wedstriden mar better sile moatten", seit Visser.

It skûtsje fan Earnewâld waard twadde. De Lemmer kaam as tredde oer de finish, en Hearrenfean as fjirde.

Averij by Huzum

Der stie in stevige wyn yn de baai fan De Lemmer. En de baan wie net breed. Dat soarge foar problemen. De skûtsjes dy't oer bakboard sylden, moasten de stjoerboardskippen romte jaan by de wâl. Snits draaide te let, en fear tsjin it helmhout fan Huzum oan.

De skûtsjes fan Huzum en de Súdwesthoeke koene de rûnfeartboaten mar kwalik untwike.