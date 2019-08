Finalisten Freule 2019: Berltsum en Winsum

De heale finale gie hiel even lykop. Winsum pakte it earste buordsje mei 6-2, mar Grou pakte mei deselde sifers it twadde earst. Dêrnei rûn Winsum dermei wei. De ferliezend finalist fan it NK dit jier wie te sterk foar de Grousters, dy't wol werom sjen kinne op in moaie keatsdei.