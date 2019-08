Tydlike ynstallaasje NAM by Moddergat om put skjin te meitsjen

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) fiert yn ien fan de putten by Moddergat ûnderhâld út. Der stiet no in tydlike ynstallaasje om wetter út de put te heljen. Dat moat derfoar soargje dat it gas better tastreamt. As it ûnderhâld dien is, wurdt de put skjinmakke troch gas ôf te fakkeljen.